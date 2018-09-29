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ديني

حكم صلاة تحية المسجد قبل أذان المغرب بنصف ساعة

السبت 29/سبتمبر/2018 - 08:57 ص
صدى البلد
محمود ضاحي
ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية من سائل يقول "ما حكم صلاة تحية المسجد قبل أذان المغرب بنصف ساعة".

أجاب المجمع أن صلاة النافلة غير ذات السبب قبيل المغرب مكروهة لحديث عُقبةَ بن عامرٍ، قال: ثلاثُ ساعاتِ كان رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصليَ فيهن، أو نقبُرَ فيهن موتانا: حين تطلعُ الشمسُ بازغَةَ حتى ترتفعَ، وحين يقومُ قائمُ الظهيرةِ حتى تَميلَ، وحين تَضَيَّفُ الشمسُ للغُروب حتى تغربَ " سنن أبي داود 

وتابع: أما صلاة الفريضة أو النافلة ذات السبب كتحية المسجد أو سنة الوضوء فلا يكره فعلها على الراجح في هذا الوقت ، وهذا ما يقتضيه الجمع بين الأحاديث الواردة في هذا الباب.

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