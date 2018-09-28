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تعليم

عميدة آداب عين شمس تبحث التعاون مع الإمارات في التدريب الإعلامي

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 11:38 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
شاركت الدكتورة سوزان القليني عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس، ورئيسة لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في ملتقى قادة الإعلام العربي في دورته الخامسة، الذي نظم فعالياته نادي الشارقة للصحافة، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

وأشادت "القليني" بالحفاوة التي تلقتها هي وسائر الإعلاميين المشاركين من مصر من الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة، مؤكدة على أهمية دور الملتقى في تفعيل التعاون الإعلامي العربي.

وأعربت عن إعجابها بتجربة الإمارات في تطوير الإعلام من خلال استخدام أحدث التقنيات بالإضافة الي الاهتمام بتنمية وتدريب الإعلاميين والحرص على تقديم موضوعات هادفة، مشيرة الي بحث سبل التعاون في مجال التدريب الإعلامي المشترك.

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