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حوادث

إصابة سائقين وتوقف حركة المرور أعلى محور صفط إثر تصادم سيارتين

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 10:33 م
تصادم سيارتين - أرشيفية
تصادم سيارتين - أرشيفية
عمرو خليفة
وقع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، اليوم الجمعة، أعلى محور صفط اللبن، في الاتجاه إلى جامعة القاهرة.

وأسفر الحادث عن إصابة قائدي السيارتين، وتعطل الحركة المرورية بالكامل في ذلك الاتجاه.

وانتقلت الخدمات الأمنية من رجال المرور إلى مكان الحادث؛ لتسيير حركة السيارات، ومنع تمدد التكدسات لمناطق أخرى.

كما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين لأقرب مستشفى لتلقى العلاج وإسعافهم.

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