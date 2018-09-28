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كاميلا يفوز بالنجمة الذهبية للفيلم الوثائقي الطويل بالجونة السينمائي

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 10:41 م
صدى البلد
حمزة شعيب
حصل فيلم «كاميلا» الأوكراني، على جائزة نجمة مهرجان الجونة السينمائي الذهبية، لأفضل فيلم وثائقي طويل، حيث تسلم مخرج الفيلم، فيكتور كوزلوفسكي، الجائزة.

وأقيم الخميس الماضي، حفل افتتاح الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي، الذي أسسه رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس؛ بهدف توفير فرص احترافية للمشاركين وصناع الأفلام، من أجل توسيع شبكات التواصل فيما بينهم في صناعة السينما، والعمل على زيادة فرص إنتاج المشروعات السينمائية.

وحرص على حضور حفل الافتتاح، نخبة من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، أبرزهم الفنان عادل إمام، ونيللي كريم، وغادة عادل، والنجم العالمي كلايف أوين، وقدمت الحفل الإعلامية ريا أبي راشد.

واستضاف المهرجان، 150 نجما عربيا وعالميا، وتنافس على جوائز المهرجان هذا العام 50 فيلمًا، موزعة على مسابقاته الثلاث، 15 منها في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و12 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة.

وتختتم اليوم الجمعة فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي.

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