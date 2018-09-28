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حوادث

السيطرة على حريق بزراعات نخيل بالوادي الجديد

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 10:51 م
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق بزراعات نخيل بالوادي الجديد
أ ش أ
تمكنت قوات الحماية المدنية بالوادي الجديد، مساء اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق اندلع بإحدى مزارع النخيل بالوادي الجديد.

وكان اللواء محمد كمال مدير أمن الوادي الجديد، قد تلقى بلاغا من إدارة النجدة يفيد نشوب حريق بمنطقة زراعات بطريق الخارجة/باريس، حيث التهمت النيران عددا من أشجار النخيل.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية لموقع الحادث، وتمت السيطرة عليه وإجراء عملية التبريد وتم إخماد النيران.

وتم تحرير محضر بالحريق وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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