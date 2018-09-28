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أخبار العالم

الآلاف يتظاهرون في ألمانيا احتجاجا على زيارة أردوغان .. فيديو

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 10:41 م
احتجاجات في برلين
احتجاجات في برلين على زيارة أردوغان
رحيم يسري
تظاهر آلاف الأشخاص بالعاصمة الألمانية برلين، اليوم، احتجاجا على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ألمانيا، بحسب إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية.

رفع المتظاهرون شعارات مثل "لا ترحيب بأردوغان"، حيث شارك في المظاهرة ألمان وأتراك وأكراد، وقالت الشرطة إن الأعداد تقترب من الخمسة آلاف، بينما يقول منظمو المظاهرة إنهم بلغوا ثمانية آلاف.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "لا صفقات مع أردوغان - أوقفوا تصدير الأسلحة" و "أوقفوا الإبادة الجماعية ضد المجتمع الكردي".

وأكدت الشرطة إن المظاهرة مرت بصورة سلمية، مضيفة أنها أوقفت المظاهرة وطالبت قائدها بمنع وجود ملثمين بالمظاهرة وكذلك إبعاد الرموز الخاصة بحزب العمال الكردستاني "بي كي كي".

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