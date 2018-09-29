ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

رئيس الجهاز: بدء تسليم قطع قرعة أراضي الإسكان بمدينة السادات.. الأحد

السبت 29/سبتمبر/2018 - 06:03 ص
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
صرح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأنه سيبدأ يوم غدا الأحد، الموافق30/9/2018، تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي، المرحلة السابعة، بالمنطقة السكنية 34، والمخصصة بالقرعة العلنية التي تمت بتاريخ 9/8/2016، ويستمر التسليم حتى يوم الأحد الموافق 11/11/2018.

وقال المهندس أمين غنيم: سيتم تسليم قطع الأراضي من 1 : 40، يوم الأحد 30/9/2018، والقطع من 41 : 80، يوم الإثنين1/10/2018، والقطع من 81 : 120، يوم الثلاثاء 2/10/2018، والقطع من 121 : 161، يوم الأربعاء 3/10/2018، والقطع من161 : 200، يوم الخميس4/10/2018، والقطع من 201 : 240، يوم الإثنين 8/10/2018، والقطع من 241 : 280، يوم الثلاثاء 9/10/2018، والقطع من281 : 320، يوم الأربعاء10/10/2018، والقطع من 321 : 360، يوم الخميس 11/10/2018، والقطع من 361 : 400، يوم الأحد14/10/2018، والقطع من 401 : 440، يوم الإثنين 15/10/2018، والقطع من 441 : 480، يوم الثلاثاء 16/10/2018، والقطع من481 : 520، يوم الأربعاء17/10/2018، والقطع من 521 : 560، يوم الخميس 18/10/2018.

وأضاف رئيس جهاز مدينة السادات: سيتم تسليم القطع من561 : 600، يوم الأحد21/10/2018، والقطع من 601 : 640، يوم الإثنين 22/10/2018، والقطع من 641 : 680، يوم الثلاثاء 23/10/2018، والقطع من681 : 720، يوم الأربعاء24/10/2018، والقطع من 721 : 760، يوم الخميس 25/10/2018، والقطع من 761 : 800، يوم الأحد28/10/2018، والقطع من 801 : 840، يوم الإثنين 29/10/2018، والقطع من 841 : 880، يوم الثلاثاء 30/10/2018، والقطع من881 : 920، يوم الأربعاء31/10/2018، والقطع من 921 : 960، يوم الخميس 1/11/2018، والقطع من 961 : 1011، يوم الأحد 4/11/2018، والقطع من1012 : 1062، يوم الإثنين5/11/2018، والقطع من 1063 : 1113، يوم الثلاثاء 6/11/2018، والقطع من 1114 : 1156، يوم الأربعاء 7/10/2018، موضحًا أنه تم تخصيص يومى الخميس8/11/2018، والأحد11/11/2018، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة.​

ترشيحاتنا

رئيس حي الزيتون يستجيب لـ صدى البلد ويطلق حملة نظافة ليلية..صور

شاهد.. لحظة وصول تسونامي على سواحل اندونيسيا بعد زلزال مدمر

بعد اغتيال تارة فارس بسببه.. زواج المتعة جسر خفي لنفوذ طهران في العراق وسوريا.. وكالات إيرانية تستغل فقر الشابات والأرامل لاستدراجهن.. وتتقاضى عمولتها بكروت الشحن

طريقة عمل المكرونة النجرسكو

دينا الشربينى وإيفانكا ترامب الأبرز.. تعرف على أسعار إطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. صور

إصابة سائقين وتوقف حركة المرور أعلى محور صفط إثر تصادم سيارتين

مناشدة للفرنسيين بمكافحة التليف الكيسي

إيهاب ضحية الحرق حيا في المعادي يكشف تفاصيل الواقعة.. فيديو

رونالدو يوجه رسالة لمحمد صلاح عقب فوزه بجائزة أفضل هدف في العالم

وصفة بجنيهين فقط تقضى على إسمرار الأكواع والركب

المخرج السوري طلال ديركي: ربنا يحمى مصر.. فيديو

مقتل 30 شخصا في زلزال إندونيسيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأسود يسيطر على إطلالات الفنانات في ختام مهرجان الجونة.. صور

دينا الشربينى وإيفانكا ترامب الأبرز.. تعرف على أسعار إطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. صور

رئيس حي الزيتون يستجيب لـ صدى البلد ويطلق حملة نظافة ليلية..صور

نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور

فنانات فضلن الفساتين اللامعة في ختام مهرجان الجونة.. ياسمين صبري الأبرز.. صور

فيديو

اكتشف علاقة فقدان وزن الطفل بالدراسة
ويزنر: الدور الأمريكي في الشرق الأوسط تغيير ونحتاج إلى شركاء أقوياء مثل مصر
طريقة عمل روال الدجاج المحشي بالسبانخ والجبن الموتزريلا
وزيرة السياحة: مصر دولة تحظى بالسلام والسياحة تصنع السعادة والأمل
سفير أمريكا السابق بالقاهرة: نرحب بالتقدم الاقتصادي والاستقرار الأمني في مصر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟