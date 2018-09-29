آمال رزق: توجد روح تنافسية شريفة بين متسابقات Miss Egypt 2018.. فيديو

وأوضحت أن المواصفات التي يجب أن تتحلى بها ملكة جمال بنت مصر هي أن تكون ذات أخلاق عالية، ولديها ثقافة كبيرة، وملمة بالكثير من المعلومات العامة، وظهورها على المسرح، وطريقة مشيها على الكات واك.





قالت الدكتورة آمال رزق، رئيس مسابقة ملكة جمال مصر، إن تعد أولى الفعاليات في المسابقة الخاصة باختيار ملكة جمال مصر "بنت مصر" Miss Egypt 2018، والتي تهدف إلى اختيار أكثر فتاة ستلتزم بشروط المسابقة، والتي تعتمد على اختيار موديلات وأزياء لفساتين مقتبسة من فترة الخمسينيات أو الستينيات أو السبعينيات، على أن تقوم لجنة التحكيم بالاختيار بين أفضل خمس فتيات يستطعن أن يوفقن في اختيار الفستان المناسب لهن، والمتزامنة مع هذه الحقبة بشكل كبير.وأضافت "رزق" لـ "صدى البلد" الإخباري، أنه لا يجب أن تهتم ملكة الجمال فقط بالفستان، ولكن عليها اختيار المكياج المناسب لهذه الحقبة، وأيضا الشعر وحتى الإكسسوارات واختيار الحذاء والحقائب.وأشارت إلى أن الفتيات خلال فعاليات المسابقة بالرغم من وجود روح تنافسية بينهن، إلا أن كل واحدة منهن تحاول أن تظهر بصورة أفضل لكي تكسب اللقب.وإليكم الفيديو..