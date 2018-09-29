الجمباز يضع تصنيع المدربين العاملين بالاتحاد

أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمباز، أن المجلس انتهى من وضع تصنيف للمدربين العاملين، على أن يتم توزيعه على الأندية والأكاديميات خلال الأيام القليلة المقبلة.



وأضاف رئيس الاتحاد، أن أزمة المدربين باتت خطر كبير يهدد اللعبة واللاعبين خاصة صغار السن منهم، وأن الاتحاد في صدد وضع ضوابط منظمة في هذا الشأن.



وتابع إيهاب أمين: "من المقرر أيضا أن يتم وضع رواتب استرشادية تستعين بها الأندية في وضع المكافأت الشهرية للمدربين طبقا لتصنيف كل منهم، ولكن لن تكون إلزامية".



وأوضح رئيس الاتحاد أن القرار جاء حافظا على مستقبل اللاعبين خاصة صغار السن منهم، وأن هناك أكثر من إصابة تعرض لها اللاعبين بسبب أخطاء تدريبية لا يمكن تحملها مستقبلا.