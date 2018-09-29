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أخبار البلد

حاكم الشارقة: إنشاء معهد للتدريب بالتعاون مع نقابة الصحفيين المصرية

السبت 29/سبتمبر/2018 - 12:21 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
قال الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، إن الصحافة علم وحرفنة ومعرفة ومهارة، وعلى الصحفي سواء كان كاتبًا أو متحدثًا في التلفزيون أو الإذاعة أن يدرك حجم وأهمية الكلمة التي يكتبها أو ينطق بها، لكونها أساس كل تكوين.

وشدد القاسمي، خلال كلمته في ملتقى قادة الإعلام العربي في دورته الخامسة، بحضور الدكتورة سوزان القليني عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، على أهمية إعداد الإعلاميين وتأهيلهم وتدريبهم ليقوموا بواجبهم و رسالتهم الإعلامية، مشيرًا الي تعاونه المنتظر قريبًا مع نقابة الصحفيين المصرية والتي تتمثل في إنشاء معهد يدرس الصحفيين ويدربهم، ثم ابتعاثهم لأخذ الخبرة والمعرفة من الصحف الغربية والشرقية العريقة للاستفادة بما لديهم من خبرات.

وأكد حاكم الشارقة أن مصر، صاحبة فضل كبير عليه، فالعلم والمعرفة والعطاء الذي يتمتع به أساسه مصر، قائلًا: نقولها بالفم المليان، بدون مصر لن نكون، ولن تقوم لنا قائمة، مشددا على أهمية الكلمة وخطرها وتأثيرها على المجتمعات والدول، وأن الكلمة أمانة، وقد تتسبب في نشوب حروب وصراعات، وحث الصحفيين ممن لديهم النية الصالحة إلى التعلم والتدريب أن يكونوا نقي السريرة، ونظيفي النية.

حضر اللقاء الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام، ومحمد حسن خلف مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وأسماء الجويعد مدير نادي الشارقة للصحافة، ماضي الخميس الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي وكذلك قادة الإعلام العربي من رؤساء التحرير في الصحف والقنوات التلفزيونية، والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي.

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