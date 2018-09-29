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اقتصاد

المصري للدراسات الاقتصادية يناقش تحرير السماوات المصرية.. غدا

السبت 29/سبتمبر/2018 - 04:00 ص
صدى البلد
آية الجارحي
يعقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية غدا الأحد الموافق 30 سبتمبر، ندوة بعنوان: "تحرير السماوات المصرية: فرصة ضائعة أم هدر للموارد؟"، وذلك بأحد فنادق القاهرة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا.

وصرحت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، أن فتح السماوات من الموضوعات المهمة التي اقتصر تناولها سابقا على وزارتي السياحة والطيران دون الوصول إلى نتيجة، كما أن تناول الإعلام لها كان بشكل سطحي.

وأشارت إلى أن الهدف من الندوة هو تناول الموضوع بمنهجية مختلفة على أساس علمي، مع الأخذ في الاعتبار العوامل ذات العلاقة، بما في ذلك تعويض بعض الأطراف عن الخسائر إن وجدت، مشيرة إلى أن الندوة سوف تستعرض تجارب الدول الأخرى، فضلا عن فتح النقاش مع الخبراء والمتخصصين حول الجوانب التي لم يتم تناولها من قبل، وذلك بغية التوصل إلى نتائج كمية يمكن قياسها.

وتتضمن الندوة ثلاث جلسات يشارك في فعالياتها مجموعة من الخبراء يمثلون قطاعات السياحة والطيران والاقتصاد، وهم: السيد عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية؛ والدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز؛ وسحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب،وكامل أعضاء اللجنة؛ والطيار سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني نائبا عن وزير الطيران.

كما يشارك بالندوة إلهامي الزيات، رئيس مجلس إدارة شركة إمكوترافل؛ وماجد المصري، الرئيس التنفيذي لشركة إيسيبي للطيران؛ والدكتورة عادلة رجب، نائب وزير السياحة سابقا؛ واللواء عبد الفتاح كاطو، رئيس مجلس الإدارة السابق للشركة القابضة لمصر للطيران؛ والسيد هيثم نصار، مدير عامفندق هيلتون بيراميدز جولف؛والسيد هاني توفيق الرئيس السابق للجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار المباشر.

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