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حوادث

حبس نجار ونقاش لسرقتهما هاتف محمول من شقة بالشروق

السبت 29/سبتمبر/2018 - 02:01 ص
حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية
رامى المهدي
قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس نجار مسلح ونقاش، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة هاتف محمول من أحد المساكن بأسلوب التسلق فى منطقة الشروق.

وكان نجح رجال مباحث قسم شرطة الشروق فى ضبط كلا من " إسلام. ا.ع" وشهرته " إسلام حلاوة " نجار مسلح، والسابق اتهامه فى القضية رقم 6487 لسنة 2018، جنايات الشروق "مخدرات"، و"محمد.ت. ع" نقاش، لاتهامهما بسرقة هواتف من أحد المساكن بأسلوب التسلق.

وتلقى قسم شرطة الشروق، بلاغًا من أحد أصحاب محلات بيع الهواتف المحمولة بدائرة القسم مفادها قيام شخصان بعرض هاتف محمول للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية، حيث انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم، وتمكنوا من ضبطهما، وتبين أنهما المتهمين السالف ذكرهم، وبمناقشتهما عن مصدر الهاتف المضبوط بحوزتهما اعترفا بسرقته وهاتفين آخرين ( جى تايد ، سامسونج ) من داخل مسكن سباك.

وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال سرقة المساكن بأسلوب "التسلق"، واعترفا بارتكاب حادثين سرقة مساكن بذات الأسلوب، وتم بارشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنهما ، وأضافا بإنفاقهما المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا علي الهواتف المحمولة المستولى عليهم واتهموهما بالسرقة، وقرروا بعدم سابقة قيامهم بتحرير محاضر عن وقائع السرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق التى أصدرت قرارها السابق.

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