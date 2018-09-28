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أمينة خليل: فيلم 122 كومبو

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 11:06 م
أمينة خليل
أمينة خليل
هاني حسين
أعربت أمينة خليل، عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية.

وقالت أمينة خليل خلال تصريحاتها التليفزيونية على هامش حفل اختتام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي: "المهرجان بيدينا فرصة إننا نتفرج على أفلام من ثقافات مختلفة، تضيف لنا خبرات جديدة".

وعن أدوارها السينمائية القادمة، قالت: "أشارك في فيلم 122، المليء بالإثارة والأكشن والتشويق والرومانسية، واصفة الفيلم بأنه «كومبو»"، مضيفة:" انتهيت من تصوير الجزء الثاني من فيلم الكنز ولكنني لا أدرى موعد عرضه بالسينما".

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