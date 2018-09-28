أمينة خليل: فيلم 122 كومبو

أعربت أمينة خليل، عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية.



وقالت أمينة خليل خلال تصريحاتها التليفزيونية على هامش حفل اختتام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي: "المهرجان بيدينا فرصة إننا نتفرج على أفلام من ثقافات مختلفة، تضيف لنا خبرات جديدة".



وعن أدوارها السينمائية القادمة، قالت: "أشارك في فيلم 122، المليء بالإثارة والأكشن والتشويق والرومانسية، واصفة الفيلم بأنه «كومبو»"، مضيفة:" انتهيت من تصوير الجزء الثاني من فيلم الكنز ولكنني لا أدرى موعد عرضه بالسينما".

