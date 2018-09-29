وزيرة السياحة: مصر دولة تحظى بالسلام والسياحة تصنع السعادة والأمل

توجهت رانيا المشاط وزيرة السياحة بالشكر لمنظمي مهرجان الجونة وكافه نجوم الفن الذين شاركوا به من مختلف بلدان العالم.



وأضافت "المشاط" خلال تصريحات تليفزيونية قائلة: "نحن هنا لنحتفل بالأفلام والسياحة مؤكدة أن السياحة هي صناعة السعادة والأمل.



وأكدت "المشاط" أن هناك حملة جديدة للسياحة مبنية على التركيز على قوة الشعب المصرى وحبه للسلام والرفاهية متمنية أن يكون 2019 هو عام إطلاق حملة رفاهية للشعب المصرى.



وأشارت "المشاط" إلى أن مصر تشرفت بحضور العديد من نجوم الفن حول العالم مثل سيلفستر ستالون وأوين ويلسون وكيفن أوين، مؤكدة أن مصر دولة تحظى بالسلام فى ماضيها وحاضرها.



تختتم اليوم الجمعة فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائى الذى بدأت يوم الخميس الماضي الموافق 20 سبتمبر الجاري.

