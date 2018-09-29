ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

وزيرة السياحة: مصر دولة تحظى بالسلام والسياحة تصنع السعادة والأمل

السبت 29/سبتمبر/2018 - 03:00 ص
رانيا المشاط - وزيرة
رانيا المشاط - وزيرة السياحة
أسامة علي
توجهت رانيا المشاط وزيرة السياحة بالشكر لمنظمي مهرجان الجونة وكافه نجوم الفن الذين شاركوا به من مختلف بلدان العالم.

وأضافت "المشاط" خلال تصريحات تليفزيونية قائلة: "نحن هنا لنحتفل بالأفلام والسياحة مؤكدة أن السياحة هي صناعة السعادة والأمل.

وأكدت "المشاط" أن هناك حملة جديدة للسياحة مبنية على التركيز على قوة الشعب المصرى وحبه للسلام والرفاهية متمنية أن يكون 2019 هو عام إطلاق حملة رفاهية للشعب المصرى.

وأشارت "المشاط" إلى أن مصر تشرفت بحضور العديد من نجوم الفن حول العالم مثل سيلفستر ستالون وأوين ويلسون وكيفن أوين، مؤكدة أن مصر دولة تحظى بالسلام فى ماضيها وحاضرها.

تختتم اليوم الجمعة فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائى الذى بدأت يوم الخميس الماضي الموافق 20 سبتمبر الجاري.

ترشيحاتنا

محمود البزاوي يوجه رسالة مؤثرة إلى أعضاء الاهلي

وزير الخارجية السعودي: دعمنا اليمن بأكثر من 13 مليار دولار في 4 سنوات

تعليق زكريا ناصف على مغادرة أبو ريدة اجتماع الاتحاد الأفريقي.. فيديو

أمن المنيا يكثف جهوده للتعرف على جثة أنثى مقتولة داخل أرض زراعية

نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور

السعودية: سيادتنا خط أحمر ولا نقبل التدخل في شئوننا

رونالدو يهنئ محمد صلاح بجائزة بوشكاش.. ويؤكد: هدفه يستحق الأفضل..فيديو

بطاقة ميزة الإلكترونية.. أول كارت وطني للمدفوعات.. يتيح سداد الأقساط والمشتريات والحصول على الرواتب.. واستخدامه قريبا دون الدخول في ماكينات الصراف الآلي

وصفة بجنيهين فقط تقضى على إسمرار الأكواع والركب

الأزهري يوضح الفارق بين عبد اللطيف البغدادي وأبو بكر البغدادي.. فيديو

شاهد .. لحظة وصول الفنان العالمي سيلفستر ستالون لمهرجان الجونة

للمرة الثانية.. شيرين رضا تلتقي عمرو دياب بعد الطلاق.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دينا الشربينى وإيفانكا ترامب الأبرز.. تعرف على أسعار إطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. صور

رئيس حي الزيتون يستجيب لـ صدى البلد ويطلق حملة نظافة ليلية..صور

نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور

فنانات فضلن الفساتين اللامعة في ختام مهرجان الجونة.. ياسمين صبري الأبرز.. صور

حنان مطاوع وتميم وألفونس ضيوف منى الشاذلي الليلة.. صور

فيديو

وزيرة السياحة: مصر دولة تحظى بالسلام والسياحة تصنع السعادة والأمل
سفير أمريكا السابق بالقاهرة: نرحب بالتقدم الاقتصادي والاستقرار الأمني في مصر
طريقة عمل المكرونة النجرسكو
الكهرباء تنفي إضافة 30 جنيها على الفواتير لصالح صندوق تحيا مصر .. فيديو
ويزنر: ترامب يدرك أهمية مصر ودور السيسي في المنطقة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟