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رياضة

خالد الدرندلي: عمومية الأهلي تاريخية

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 11:14 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
أبدى خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي، فخره الشديد بحضوره في هذا اليوم التاريخي من عمر النادي الأهلي بكتابة وصياغة لائحة النظام الأساسي واعتمادها من أعضاء النادي، اليوم، بنسبة تصويت بالموافقة وصلت لـ87 %.

وأشار أمين صندوق النادي إلى سعادته الكبيرة بالسلوك الحضاري الذي ظهر عليه أعضاء النادي الأهلي، اليوم، من خلال مشاركتهم الفاعلة في صناعة واعتماد “دستور جديد” للنادي الأهلي سيعمل لخدمة أعضائه وأبنائه لسنوات قادمة.

وشدد الدرندلي، على أنه يتمنى أن تستمر هذه الروح الطيبة بين جميع أبناء النادي الأهلي وأعضائه والعمل دائمًا على رفعة النادي وتقدمه إلى الأمام.

وأوضح أن مجلس إدارة النادي ملتزم بتفعيل وتعظيم دور وسيادة عضو الجمعية العمومية بالنادي الأهلي كما نصت لائحة النظام الأساسي بالنادي.

وأضاف الدرندلي حديثه: “فخورون جدًا بدور أعضاء الجمعية العمومية ومشاركتهم، وسنعمل من أجلهم لمواصلة مسيرةٍ نتمناها ناجحة بعد تحقيق هذه الخطوة العظيمة بإصدار لائحة تليق بالنادي الأهلي وأعضائه وتاريخه”.

وتابع الدرندلي، أن لائحة النظام الأساسي وتفعيل بنودها كافة سوف تظهر ملامحها على جميع المجالات في النادي خلال السنوات المقبلة.

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