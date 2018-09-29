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حوادث

حبس 3 عاطلين وميكانيكى لاتجارهم في المخدرات بـ بدر

السبت 29/سبتمبر/2018 - 04:00 ص
حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية
اسلام مقلد
قررت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، وغشراف المستشار احمد حنفى المحامى العام لنيابات القاهرة الجديدة، حبس 3 عاطلين وميكانكى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة فى منطقة بدر.

تمكن ضباط مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بدائرة قسم شرطة بدر، من ضبط كل من " أبانوب.ا، ع" 18 سنة عاطل، و " أحمد.ف. م" 33 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 72747 لسنة 2010م شرم الشيخ / جنوب سيناء " مخدرات "، و"على.ف.م" 39 سنة عاطل، و"بسام .ن.م" 20 سنة ميكانيكى.

تم ضبط المتهمين حال استقلالهم السيارة رقم 127291 ملاكى أسيوط ( قيادة الأول ـ غير مبلغ بسرقتها )، وعثر بحوزتهم على المضبوطات التالية، " كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 300 جرام، مبلغ مالى 1300 جنيه، هاتف محمول".

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهم، والسيارة لتسهيل تنقلاتهم، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الغير مشروع، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق التى أصدرت قرارها السابق.

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