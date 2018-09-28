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رياضة

طارق قنديل: الحفاظ على تقاليد الأهلي سبب نجاح الجمعية العمومية

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 11:24 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
أكد طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن أعضاء الجمعية العمومية بالنادي واصلوا ضرب المثل في انتمائهم للنادي، من خلال حضور الاجتماع غير العادي الذي دعا إليه مجلس الإدارة للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي.

وأضاف قنديل، أن جميع الأعضاء حضروا اليوم إلى مقر النادي بالجزيرة بدافع الحب والرغبة في الحفاظ علي تقاليد النادي ليظل دائمًا في ريادة للأندية.

وأشار إلى أن اعتماد لائحة الأهلي فخر لكل أهلاوي، وبداية جديدة لانطلاق العديد من المشروعات التي سوف تساعد في تحقيق نقلة جديدة للنادي خلال الفترة المقبلة.

وشدد قنديل، على أن أعضاء الأهلي شاركوا في صناعة “دستور النادي”، من خلال تفاعلهم في الندوات والجلسات، وتقديم المقترحات والتي استجاب لها المجلس ووافق علي تعديل ما يزيد عن 50 بندًا، احترامًا لرؤى ورغبة أعضاء النادي.

وأوضح عضو مجلس الأهلي، أن قانون الرياضة الجديد عظّم من دور الجمعيات العمومية، وأن اللائحة الجديدة للنادي تسير في هذا الاتجاه.

واختتم طارق قنديل تصريحاته، مؤكدًا أن حضور أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع غير العادي واعتماد لائحة النادي بمثابة تجديد ثقة جديدة، في مسيرة المجلس لاستكمال مهمته.

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