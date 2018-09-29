طلب إحاطة بشأن رفع أسعار الإصدارات الخاصة بإدارة النشر بهيئة قصور الثقافة

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بشأن رفع أسعار الإصدارات الخاصة بـ إدارة النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة.



وقال فؤاد فى الاحاطة أن القرار الذى صدر مؤخرًا من جانب القائمين على الهيئة العامة لقصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة برفع أسعار الإصدارات والكتب الصادرة من دار النشر الخاص بالهيئة إلى ما بين 300%- 500% عن السعر الحالى، أدى إلى حدوث حالة من البلبلة بين صفوف جمهور القراء والمثقفين لما فيه من مشكلات ومعوقات وخيمة، أولها زيادة نسبة المرتجعات من تلك الإصدارات جراء ذلك الارتفاع، وثانيها هو أنه يهدد منظومة النشر بشكل عام جراء العزوف المتوقع عن عملية شراء تلك الإصدارات من جانب المواطنين.



وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه من غير المنطقي أن تقوم الهيئة العامة لقصور الثقافة بصفتها جهة حكومية خدمية غير هادفة للربح باتخاذ مثل تلك الإجراءات والقرارات التى تنعكس سلبًا وبشكل مباشر على عملية التثقيف ونشر الوعى الثقافى التى تعتبر من الثوابت المجتمعية الأصيلة فى عملية بناء الإنسان المصري.



وطالب النائب بضرورة إتخاذ ما يلزم من إجراءات فى سبيل إيجاد استراتيجية ملائمة لتصحيح تباعات ذلك القرار وإعادة الأمور إلى مسارها السليم فى أقرب وقت ممكن.