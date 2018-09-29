الإسكان تطرح أراض للشركات في المنصورة والعلمين الجديدتين

تطرح وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينتى المنصورة والعلمين الجديدتين، 5 قطع أراضٍ بنشاط عمرانى متكامل، بمساحات تتراوح بين 14.69 و33.2 فدان، وذلك للبيع بالمزايدة بالمظاريف المغلقة (مظروف فنى ومظروف مالى).



وأوضح المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشئون التجارية والعقارية، أن البيع بالمزايدة بالمظاريف المغلقة بين الشركات القائمة، حيث تتقدم الشركة بعرض فنى وعرض مالى وفقًا للضوابط الواردة بكراسة الشروط، وتُعقد جلسة الاستفسارات بمقر جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر فى الساعة 10 صباح يوم الثلاثاء الموافق 23/10/2018، ويتم التقييم الفنى للعروض طبقًا للضوابط العامة لأسس التقييم المُوضحة بكراسة الشروط.



وأضاف أنه يتم تقديم العروض وفتح المظاريف الفنية بجهاز المدينة المُقدم بشأنه العطاء فى الساعة 12 ظهر يوم الأربعاء الموافق 14/11/2018، مشيرًا إلى أنه يتم سداد تأمين دخول المزايدة، والذى يتراوح بين 1.3 و2 مليون جنيه، طبقًا لموقع ومساحة ونشاط كل قطعة (وفقا لما هو وارد بكراسة الشروط)، بشيك مصرفى باسم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو بخطاب ضمان بنكى معتمد غير مشروط صادر لصالح الهيئة بناءً على طلب المتقدم بعرضه للمزايدة، ويُقدم ضمن المظروف الفنى.