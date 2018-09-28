ضبط شيش إلكترونية محظورة بقرية البضائع

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للموارد برئاسة هدى محمود بالإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية من ضبط محاولتى تهريب تهريب كمية من الشيش الإلكترونية وأجزائها وجهاز طبى بمشتملاته بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم127 لسنة 55 وقرار وزير الصحة والسكان رقم 370 لسنة 2006 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 وقانون الاستيراد 118 لسنة 1975.



قالت مصادر جمركية، إنه فى المحاولة الأولى، وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية بجمرك الأمتعة الشخصية -مدينه البضائع الجديدة برئاسة جمال مرزوق مدير الجمرك على مشمول البيانين الجمركين أرقام 16745، 16744 لسنة 2018 بإسم أ . م . ع بعدد 56 طردا وبوزن قائم 1301 كيلو والواردة من دبى.



وتم تشكيل لجنة من أيمن فوزى وأحمد عبدالسلام مأمورى الحركة تحت إشراف هانم على السيد مدير إدارة الحركة لكشف الطرود فتبين وجود 16 شيشه إلكترونية و 1000 قطعة أجزاء شيش إلكترونية و 14 علبة زيت للشيشة الإلكترونية ممنوع ومحظور استيرادها.



وفى المحاولة الثانية، وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية بجمرك القطاع الخاص بقرية البضائع برئاسة مها معز وسامى زيد مديرى الجمرك.



اشتبه إبراهيم ربيع عبد النعيم مأمور الحركة فى مشمول البيان الجمركى رقم 4522 باسم شركة ى . س . ص بوليصة شحن رقم 896598372 والواردة من الصين بعدد 3 طرود وبوزن 870 كيلو، حيث لاحظ أن الفاتورة المقدمة للمشمول عبارة عن عدد 1 جهاز أشعة بمشتملاته للإستخدام البيطرية ومرفق معه موافقة لجنة المشتريات بالهيئة العامة للخدمات البيطرية وهو ما أثار تشككه نحو استخدام الجهاز.



وبعرض الأمر على محمد عمر وعلى عفيفى مديرى إدارة الحركة قاما بالبحث على شبكة المعلومات الدولية عن نوع الجهاز فتبين أنه جهاز طبى للاستخدامات البشرية.



وتم العرض على وحدة المستلزمات الطبية -إدارة الموافقات الاستيرادية للمستلزمات الطبية بوزارة الصحة أفادت بخطابها أن الجهاز الوارد يستخدم فى تفتيت الحصوات وللاستخدامات البشرية، وبلغت التعويضات المستحقة "207875"، 207 آلاف و875 جنيها وقامت الشركتان بسداد التعويضات المستحقة، وتم تحصيل التعويضات المستحقة.



قرر هلال توفيق رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى وتحريز المضبوطات، يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركي.