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ديني

حكم الشرع في أخ يظلم أخواته في الميراث.. فيديو

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 11:35 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، إن ظلم الإناث في الميراث تحتاج حملة توعية للذكور أو الآباء الذين ينظمون الأبناء في الميراث، ولا بد من إعطاء ميراث الأخت، لأنها ستأتي يوم القيامة وتأخذ من ميراث حسناتك، وإذا لم يكن لك حسنات تلقى في النار.

وأضاف عاشور خلال لقائه على فضائية "الناس": "النبي حذرنا بشدة من أكل الميراث خاصة النساء، ونريد حملة توعية للرجال ونقول لهم اتقوا الله في ميراث النساء الذي لهم حقوق في الميراث".

وتابع: "حرم الله - عز وجل - الظلم على نفسه، وحرمه على عباده، كما في الحديث القدسي: (يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا)". رواه مسلم

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