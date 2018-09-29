ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لعاطل قتل سائقا بالسلام

السبت 29/سبتمبر/2018 - 05:31 ص
صدى البلد
اسلام مقلد
استعلمت نيابة السلام، عن الحالة الصحية لعاطل، أصيب بطعنة نافذة بالصدر، أثناء مشاجرته مع سائق توك توك وقتله، للتحقيق معه بمنطقة مساكن إسبيكو بدائرة القسم.

وكان تلقى قسم شرطة السلام أول، بلاغا يفيد بمشاجرة بمنطقة مساكن إسبيكو ـ دائرة القسم، بين كل من "محمد.ه.أ" 20 سنة سائق توك توك، "توفى إثر إصابته بطعنة بالرقبة " وتم نقله لثلاجة مستشفى السلام "، و"فؤاد.ن.أ" 22 سنة عاطل، مصاب بطعنة بالصدر وتم حجزه بمستشفى هليوبليس"

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين حال قيام الأول بمعاتبة الثانى لتعرضه لإحدى الفتيات ترتبط بالأول بعلاقة عاطفية، تطورت إلى مشاجرة تعدى كلا منهما على الآخر بالضرب باستخدام الأسلحة البيضاء أسفرت عن وفاة الأول وإصابة الثانى.

وتمكن ضباط القسم من ضبط المتهم وبحوزته سلاح أبيض " سكين " المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وتم تعيين الحراسة اللازمة عليه، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ترشيحاتنا

اكتشف علاقة فقدان وزن الطفل بالدراسة

الأسود يسيطر على إطلالات الفنانات في ختام مهرجان الجونة.. صور

سيلفستر ستالون يتصدر تويتر بعد كلمته في ختام الجونة السينمائي

لاعب كمال أجسام يسحل حبيبته بـ 100 ركلة ويدخلها في غيبوبة.. صور

الآلاف يتظاهرون في ألمانيا احتجاجا على زيارة أردوغان .. فيديو

اعتقال ثري عربي وزوجته بوحشية داخل متجر بريطاني بسبب زجاجات مياه..فيديو

بعد اغتيال تارة فارس بسببه.. زواج المتعة جسر خفي لنفوذ طهران في العراق وسوريا.. وكالات إيرانية تستغل فقر الشابات والأرامل لاستدراجهن.. وتتقاضى عمولتها بكروت الشحن

أجمل إكسسوارات النجمات بمهرجان الجونة.. صور

رسائل من هاتف حفيد حسن البنا تضعف موقفه في قضايا الاغتصاب

50 صورة من ختام الجونة السينمائي.. وسيلفستر ستالون أبرز الحضور

للمرة الثانية.. شيرين رضا تلتقي عمرو دياب بعد الطلاق.. صور

شاهد.. لحظة وصول تسونامي على سواحل اندونيسيا بعد زلزال مدمر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأسود يسيطر على إطلالات الفنانات في ختام مهرجان الجونة.. صور

دينا الشربينى وإيفانكا ترامب الأبرز.. تعرف على أسعار إطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. صور

رئيس حي الزيتون يستجيب لـ صدى البلد ويطلق حملة نظافة ليلية..صور

نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور

فنانات فضلن الفساتين اللامعة في ختام مهرجان الجونة.. ياسمين صبري الأبرز.. صور

فيديو

اكتشف علاقة فقدان وزن الطفل بالدراسة
ويزنر: الدور الأمريكي في الشرق الأوسط تغيير ونحتاج إلى شركاء أقوياء مثل مصر
طريقة عمل روال الدجاج المحشي بالسبانخ والجبن الموتزريلا
وزيرة السياحة: مصر دولة تحظى بالسلام والسياحة تصنع السعادة والأمل
سفير أمريكا السابق بالقاهرة: نرحب بالتقدم الاقتصادي والاستقرار الأمني في مصر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟