النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لعاطل قتل سائقا بالسلام

استعلمت نيابة السلام، عن الحالة الصحية لعاطل، أصيب بطعنة نافذة بالصدر، أثناء مشاجرته مع سائق توك توك وقتله، للتحقيق معه بمنطقة مساكن إسبيكو بدائرة القسم.



وكان تلقى قسم شرطة السلام أول، بلاغا يفيد بمشاجرة بمنطقة مساكن إسبيكو ـ دائرة القسم، بين كل من "محمد.ه.أ" 20 سنة سائق توك توك، "توفى إثر إصابته بطعنة بالرقبة " وتم نقله لثلاجة مستشفى السلام "، و"فؤاد.ن.أ" 22 سنة عاطل، مصاب بطعنة بالصدر وتم حجزه بمستشفى هليوبليس"



وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين حال قيام الأول بمعاتبة الثانى لتعرضه لإحدى الفتيات ترتبط بالأول بعلاقة عاطفية، تطورت إلى مشاجرة تعدى كلا منهما على الآخر بالضرب باستخدام الأسلحة البيضاء أسفرت عن وفاة الأول وإصابة الثانى.



وتمكن ضباط القسم من ضبط المتهم وبحوزته سلاح أبيض " سكين " المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وتم تعيين الحراسة اللازمة عليه، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.