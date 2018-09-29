الحركة الوطنية يعلن موعد فتح باب الترشح لرئاسة الحزب

أعلن حزب الحركة الوطنية المصرية، عن تقديم موعد عقد المؤتمر العام للحزب إلى يوم الجمعة الموافق 26 أكتوبر لعام 2018، الساعة الواحدة ظهرًا بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، بدلًا من يوم السبت الموافق 27 أكتوبر.



كما أعلن الحزب عن فتح باب الترشح لانتخابات رئيس الحزب، اعتبارًا من أول أكتوبر حتى 23 أكتوبر 2018 م ويشترط في المترشح الحصول على تزكية 200 عضو من أعضاء المؤتمر العام.



وجاء جدول أعمال المؤتمر كالآتي:

_ تقرير أعمال الحزب عن السنة الماضية.

- اعتماد لائحة النظام الأساسي للحزب.

- انتخاب رئيس الحزب .