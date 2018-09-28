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انتشال التميمي: في مهرجان الجونة دائما ستشاهدون المفاجآت

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 11:37 م
صدى البلد
حمزة شعيب
قال انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة، إن هذا المهرجان خلق ليبقى على خريطة المهرجانات العربية، مضيفا: "دائما ستشاهدون المفاجآت"، مضيفًا أن نجاح مهرجان الجونة جاء نتيجة تخطيط كبير، ليكون نقطة انتقال للدورة الثالثة.

وأقيم الخميس الماضي حفل افتتاح الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي، الذي أسسه رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، بهدف توفير فرص احترافية للمشاركين وصناع الأفلام، من أجل توسيع شبكات التواصل فيما بينهم في صناعة السينما، والعمل على زيادة فرص إنتاج المشروعات السينمائية.

وحرص على حضور حفل الافتتاح نخبة من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، أبرزهم الفنان عادل إمام، ونيللي كريم، وغادة عادل، والنجم العالمي كلايف أوين، وقدمت الحفل الإعلامية ريا أبي راشد.

واستضاف المهرجان 150 نجما عربيا وعالميا، وتنافس على جوائز المهرجان هذا العام 50 فيلمًا، موزعة على مسابقاته الثلاث، 15 منها في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و12 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة.

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