أجندة الحوادث.. محاكمة 30 متهمًا بــ داعش الوراق.. والحكم على أمل فتحي بتهمة بث أخبار كاذبة.. وإعادة محاكمة متهم بـ غرفة عمليات رابعة

محاكمة 22 متهما بالتجمهر بأحداث جزيرة الوراق

الحكم على أمل فتحي بتهمة بث أخبار كاذبة

إعادة اجراءات محاكمة 3 متهمين بأحداث شارع السودان

محاكمة 30 متهمًا بــ"داعش الوراق"

إعادة محاكمة 8 متهمين بأحداث عنف مدينة نصر

إعادة محاكمة متهم بـ"غرفة عمليات رابعة"

تشهد ساحات المحاكم على مستوى الجمهورية العديد من القضايا التى تشغل الرأى العام، حيث تنظر محكمة طوارئ أمن الدولة، اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة 22 متهمًا بالتجمهر في أحداث "جزيرة الوراق".كانت النيابة العامة أحالت 22 متهمًا من أهالي جزيرة الوراق، والمتهمين بالتجمهر والتظاهر بدون ترخيص، للمحاكمة العاجلة، على خلفية تظاهرهم في منتصف شهر يونيو الماضي، اعتراضًا على تخصيص الجزيرة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان.واتهمت النيابة العامة بالجيزة كل من "سيد.م" و"خالد.ع" و"ربيع.س"، و"سيد.ع" و"محمد.ع" و"كامل.ع" و"أحمد.ن"، "زينب.ع"، "عبد الفتاح.م"، و"رأفت.ع" و"حمدى.ع" و"مصطفى.ع" و"إبراهيم.ا"، "سعيد.ح"، و"إبراهيم.ج"، و"حسين.م"، "أحمد.ع"، "جمال.م"، "محمد.ا"،"خالد.ع"، و"خالد.م" و"خالد.ع"، بالتظاهر في مكان عام دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة على النحو المبين بالتحقيقات.كما وجهت النيابة برئاسة المستشار مصطفى بركات تحت إشراف المستشار محمد عبد السلام، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، عدة تهم للمتهمين شملت التعدي على موظفين أثناء تأدية وظيفتهم، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة وذخيرة، والتعدي على رجال الشرطة بهدف منع تنفيذ قرارات الإزالة.وتنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، إعادة إجراءات محاكمة ع. ح. أحد المتهمين في غرفة عمليات رابعة والصادر ضده حكما غيابيا بالسجن المؤبد.ووجهت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم: إعداد غرفة عمليات لتوجية تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامى ميدانى رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة والجيزة، إضافة إلى التخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.وتنظر محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، إعادة محاكمة 30 متهمًا في أحداث عنف مدينة نصر التي وقعت احداثها فى 28 ديسمبر2013.تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين سامي زين الدين، وعفيفي عبد الله المنوفي، بأمانة سر ممدوح عبد الرشيد وحسام عبد الرسول.وكانت محكمة النقض قد قضت بالغاء أحكام الإدانة الصادرة ضد المتهمين بالسجن 5 سنوات لكل منهم وقررت إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى.وكانت النيابة قد احالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد ان أسندت لهم عدد من التهم اهمها ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية، والتجمهر والتظاهر دون تصريح، والعمل على قلب نظام الحكم وإسقاط دستور الدولة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة.والجدير بالذكر أنه كان يحاكم بالقضية 30 متهما ولكن تم صدور قرار عفو رئاسي عن 22 متهما.كما تنظر محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، محاكمة 30 متهمًا لقيامهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى بالوراق رقم 147 لسنة 2018 قسم الوراق.تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.وكانت النيابة قد احالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد ان وجهت لهم عدد من التهم اهمها انت النيابة العامة، أسندت للمتهمين بأنهم في غضون الفترة من عام 2015 حتى 27 فبراير 2018، بمحافظات الجيزة والإسكندرية ومرسى مطروح ودمياط وأسوان بجمهورية مصر العربية وخارجها، انضموا إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.وتنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، إعادة اجراءات محاكمة 3 متهمين بينهم حدث في القضية المعروفة اعلاميًا بـ " أحداث شارع السودان".تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته بعضوية المستشارين محمد محمد النجدى وعبد الرحمن صفوت الحسينى وسكرتارية أحمد صبحى عباس.وكانت المحكمة قد عاقبت المتهم و20 آخرين بأحكام متفاوتة، وذكر أمر إحالتهم انضمامهم لجماعة الإخوان الإرهابية واشتراكهم مع مجهولين فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص لتهديد السلم العام فى خطر وارتكاب جرائم القتل وتخريب أملاك المدنيين والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء عمله، وتعطيل حركة المرور والمواصلات فضلال عن اتهامهم بالتظاهر دون الحصول على ترخيص وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وأقنعة لإخفاء ملامحهم وقت التظاهر.فيما تصدر محكمة جنح المعادى، اليوم، السبت، حكمها في محاكمة "أمل فتحى" عضو حركة 6 أبريل، في قضية اتهامها ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم.وتواجه المتهمة بالقضية رقم 7991 لسنة 2018 جنح المعادي، عدة اتهامات منها بث مقطع فيديو على شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" كوسيلة من الوسائل الإعلامية للتحريض على قلب نظام الحكم المصرى، ونشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لبث شائعات، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.كما تواجه المتهمة اتهامات أخرى بالقضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، منها بث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم، والانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.