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حوادث

اليوم.. محاكمة 22 متهما بالتجمهر بأحداث جزيرة الوراق

السبت 29/سبتمبر/2018 - 01:02 ص
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
رامي المهدي
تنظر محكمة طوارئ أمن الدولة، اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة 22 متهمًا بالتجمهر في أحداث "جزيرة الوراق".

كانت النيابة العامة أحالت 22 متهمًا من أهالي جزيرة الوراق، والمتهمين بالتجمهر والتظاهر بدون ترخيص، للمحاكمة العاجلة، على خلفية تظاهرهم في منتصف شهر يونيو الماضي، اعتراضًا على تخصيص الجزيرة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان.

واتهمت النيابة العامة بالجيزة كل من "سيد.م" و"خالد.ع" و"ربيع.س"، و"سيد.ع" و"محمد.ع" و"كامل.ع" و"أحمد.ن"، "زينب.ع"، "عبد الفتاح.م"، و"رأفت.ع" و"حمدى.ع" و"مصطفى.ع" و"إبراهيم.ا"، "سعيد.ح"، و"إبراهيم.ج"، و"حسين.م"، "أحمد.ع"، "جمال.م"، "محمد.ا"،"خالد.ع"، و"خالد.م" و"خالد.ع"، بالتظاهر في مكان عام دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت النيابة برئاسة المستشار مصطفى بركات تحت إشراف المستشار محمد عبد السلام، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، عدة تهم للمتهمين شملت التعدي على موظفين أثناء تأدية وظيفتهم، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة وذخيرة، والتعدي على رجال الشرطة بهدف منع تنفيذ قرارات الإزالة.

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