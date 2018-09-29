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حوادث

اليوم.. إعادة محاكمة متهم بـ غرفة عمليات رابعة

السبت 29/سبتمبر/2018 - 03:01 ص
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
رامي المهدي
تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، إعادة إجراءات محاكمة ع. ح. أحد المتهمين في غرفة عمليات رابعة والصادر ضده حكما غيابيا بالسجن المؤبد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم: إعداد غرفة عمليات لتوجية تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامى ميدانى رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة والجيزة، إضافة إلى التخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.

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