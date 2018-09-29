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حوادث

النيابة تأمر بالتحرب عن نشاط صاحب مطبعة متهم بتقليد العلامات التجارية

السبت 29/سبتمبر/2018 - 08:00 ص
صدى البلد
اسلام مقلد
أمرت نيابة الموسكى الجزئية، رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات حول نشاط صاحب مطبعة، فى قيامه بتقليد العلامات التجارية والمطبوعات الخاصة ببعض المنتجات داخلها دون ترخيص.

وكان قد تمكن ضباط جرائم الأموال العامة، من ضبط المتهم "سيد. ص. ح" 35 سنة، لقيامه بتقليد العلامات التجارية والمطبوعات الخاصة ببعض المنتجات بالمطبعة ملكه بدون تكليف من مصلحة التسجيل التجاري ووزارة الصحة.

وبتفتيش المطبعة عثر بداخلها المضبوطات التالية، " زنكة مطبوع عليها ( قمح استخراج 2 80% دقيق لجميع الاستعمالات )، وزنكة مطبوع عليهما ( صابونه توالت ـ إنتاج الإسراء المنتجة )، كمية من المطبوعات والاستيكرات مدون عليها سر الشفاء " زيت عذارى "، كمية من الاستيكرات مدون عليها سر الشفاء " اجعل غذاؤك دواؤك "، كمية من الاستيكرات مدون عليها زيت الملكة ، كمية من الاستيكرات مدون عليها لاروج ـ مورد خدود وشفايف.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بتقليد العلامات والمطبوعات بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق التى أصدرت قرارها السابق.

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