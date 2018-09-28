بومبيو يكشف حقيقة إغلاق القنصلية الأمريكية في البصرة

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن بلاده قررت إغلاق القنصلية الأمريكية في البصرة، مضيفا أنه تم نقل الدبلوماسيين الأمريكيين الموجودين هناك بصورة مؤقتة بسبب تهديدات أمنية، بحسب "وول ستريت جورنال".



قال بومبيو "أبلغنا إيران بأنها تتحمل مسؤولية أي هجوم يستهدف المصالح الأمريكية في العراق".



أكد الوزير الأمريكي أن واشنطن سترد فورا على أي هجوم على مصالحها في العراق.