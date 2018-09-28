ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

بومبيو يكشف حقيقة إغلاق القنصلية الأمريكية في البصرة

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 11:09 م
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي
رحيم يسري
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن بلاده قررت إغلاق القنصلية الأمريكية في البصرة، مضيفا أنه تم نقل الدبلوماسيين الأمريكيين الموجودين هناك بصورة مؤقتة بسبب تهديدات أمنية، بحسب "وول ستريت جورنال".

قال بومبيو "أبلغنا إيران بأنها تتحمل مسؤولية أي هجوم يستهدف المصالح الأمريكية في العراق".

أكد الوزير الأمريكي أن واشنطن سترد فورا على أي هجوم على مصالحها في العراق.

ترشيحاتنا

كلمة مؤثرة لـ الخطيب بعد إعلان لائحة النظام الأساسي للأهلي.. فيديو

إعدام 10 ملايين جرعة لقاحات دواجن

حفيد عبد الناصر: المخابرات الإسرائيلية لاحقتنا في يوغوسلافيا..فيديو

تشريح جثتين فى انفجار ماسورة غاز بشقة بحلوان

المخرج السوري طلال ديركي: ربنا يحمى مصر.. فيديو

شاهد .. لحظة وصول الفنان العالمي سيلفستر ستالون لمهرجان الجونة

الخارجية الأمريكية: النظام الإيراني ينشر التطرف والإرهاب في المنطقة والعالم

دينا الشربيني تكرر نفس الخطأ بإطلالتها في ختام مهرجان الجونة.. صور

شركة الغاز الطبيعي تخلي مسئوليتها عن انفجار عقار حلوان.. صور

محمود البزاوي يوجه رسالة مؤثرة إلى أعضاء الاهلي

مذنب الموت يخترق الأرض في نوفمبر.. صور

رئيس مستقبل وطن يعلن ترشحه لرئاسة لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنانات فضلن الفساتين اللامعة في ختام مهرجان الجونة.. ياسمين صبري الأبرز.. صور

حنان مطاوع وتميم وألفونس ضيوف منى الشاذلي الليلة.. صور

أحمد الفيشاوى وزوجته فى محاضرة أوين ويلسون بمهرجان الجونة.. صور

10 نجمات تألقن بالأحمر على الـRed Carpet بالجونة.. صور

شاهد.. ممثلة مصرية ترتدي ملابس من الأكياس البلاستيك خلال مهرجان الجونة

فيديو

تعليق زكريا ناصف على مغادرة أبو ريدة اجتماع الاتحاد الأفريقي.. فيديو
أمينة خليل: فيلم 122 كومبو
خالد الصاوي من مهرجان الجونة: إحنا جامدين أوي وسأعود للدراما
حفيد عبد الناصر: المخابرات الإسرائيلية لاحقتنا في يوغوسلافيا..فيديو
المخرج السوري طلال ديركي: ربنا يحمى مصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟