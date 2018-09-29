ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

اليوم.. الحكم على أمل فتحي بتهمة بث أخبار كاذبة

السبت 29/سبتمبر/2018 - 02:30 ص
أمل فتحى
أمل فتحى
عمرو خليفة
تصدر محكمة جنح المعادى، اليوم، السبت، حكمها في محاكمة "أمل فتحى" عضو حركة 6 أبريل، في قضية اتهامها ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم.

وتواجه المتهمة بالقضية رقم 7991 لسنة 2018 جنح المعادي، عدة اتهامات منها بث مقطع فيديو على شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" كوسيلة من الوسائل الإعلامية للتحريض على قلب نظام الحكم المصرى، ونشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لبث شائعات، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

كما تواجه المتهمة اتهامات أخرى بالقضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، منها بث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم، والانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.

ترشيحاتنا

الخارجية الأمريكية: النظام الإيراني ينشر التطرف والإرهاب في المنطقة والعالم

قصة ارتداء سارة عبد الرحمن 30 كيسا بلاستيكا في إطلالتها بمهرجان الجونة.. صور

بعد صحيفة الحياة.. دار الصياد اللبنانية توقف إصدار كافة مطبوعاتها

شاهد .. لحظة وصول الفنان العالمي سيلفستر ستالون لمهرجان الجونة

سيلفستر ستالون: مصر لا تختلف عن هوليوود فى سحر السينما

منى زكي تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة.. صور

كلمة مؤثرة لـ الخطيب بعد إعلان لائحة النظام الأساسي للأهلي.. فيديو

الأزهري يوضح الفارق بين عبد اللطيف البغدادي وأبو بكر البغدادي.. فيديو

بوسي شلبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

أسامة الأزهري يكشف سرا جديدا عن أهرامات الجيزة

فلسطين تقاضي أمريكا أمام محكمة العدل الدولية

سامح شكري: زيارة الرئيس المرتقبة إلى روسيا تفتح آفاقا جديدة للعلاقات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دينا الشربينى وإيفانكا ترامب الأبرز.. تعرف على أسعار إطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. صور

رئيس حي الزيتون يستجيب لـ صدى البلد ويطلق حملة نظافة ليلية..صور

نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور

فنانات فضلن الفساتين اللامعة في ختام مهرجان الجونة.. ياسمين صبري الأبرز.. صور

حنان مطاوع وتميم وألفونس ضيوف منى الشاذلي الليلة.. صور

فيديو

سفير أمريكا السابق بالقاهرة: نرحب بالتقدم الاقتصادي والاستقرار الأمني في مصر
طريقة عمل المكرونة النجرسكو
الكهرباء تنفي إضافة 30 جنيها على الفواتير لصالح صندوق تحيا مصر .. فيديو
ويزنر: ترامب يدرك أهمية مصر ودور السيسي في المنطقة.. فيديو
سيلفستر ستالون: شرف لي الحصول على جائزة الإبداع بمهرجان الجونة السينمائي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟