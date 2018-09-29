6.3 مليار جنيه مشتريات الأجانب بالبورصة منذ بداية العام

سجلت تعاملات الأجانب غير العرب بالبورصة منذ بداية العام صافي شراء 320ر6 مليار جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء 04ر440 مليون جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات.



وسجلت تعاملات الأجانب غير العرب خلال الأسبوع الماضي، صافي بيع بقيمة 55ر30 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 25ر133مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



وأوضح التقرير استحواذ المؤسسات على 61ر54 في المائة من المعاملات في البورصة خلال الأسبوع الماضي وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 39ر45 في المائة وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 20ر103 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.