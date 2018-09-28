رئيس مستقبل وطن يعلن ترشحه لرئاسة لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان

أعلن المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، عن ترشحه لرئاسة لجنة الشباب والرياضة، بالبرلمان، وذلك بدور الانعقاد الرابع، المقرر انطلاقه فى الثاني من أكتوبر المقبل، وفقا للقرار الجمهوري الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ويشهد مقعد رئاسة لجنة الشباب والرياضة صراعًا شرسًا، بعد إعلان المهندس أشرف رشاد ترشحه للمنصب، إضافة إلى العميد ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، وعضو اللجنة.



وكان المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، قد أعلن أيضٌا عدم ترشحه لرئاسة اللجنة مجددًا، بعد رئاسته لها على مدار الثلاث دورات تشريعية السابقة.