ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

رئيس مستقبل وطن يعلن ترشحه لرئاسة لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 11:13 م
النائب أشرف رشاد_
النائب أشرف رشاد_ رئيس حزب مستقبل وطن
عبدالله خالد
أعلن المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، عن ترشحه لرئاسة لجنة الشباب والرياضة، بالبرلمان، وذلك بدور الانعقاد الرابع، المقرر انطلاقه فى الثاني من أكتوبر المقبل، وفقا للقرار الجمهوري الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويشهد مقعد رئاسة لجنة الشباب والرياضة صراعًا شرسًا، بعد إعلان المهندس أشرف رشاد ترشحه للمنصب، إضافة إلى العميد ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، وعضو اللجنة.

وكان المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، قد أعلن أيضٌا عدم ترشحه لرئاسة اللجنة مجددًا، بعد رئاسته لها على مدار الثلاث دورات تشريعية السابقة.

ترشيحاتنا

مباحث بلبيس بالشرقية تعثر على جثة شاب مصابًا في رأسه

مدرب تونس السابق: الأهلي مثل برشلونة في أفضل حالاته

جروس يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة القادسية الكويتي

شقيق سعد سمير ينضم للمنتخب المصري

مشاهدة مباراة الزمالك والقادسية بالبطولة العربية.. بث مباشر

كيف قضت قوات الشرطة على أسطورة قناص أسوان الذي لا يُقهر؟

حفيد عبد الناصر: المخابرات الإسرائيلية لاحقتنا في يوغوسلافيا..فيديو

أوين ويلسون: لن أنسى أبدا معبد أبو سمبل ونهر النيل.. فيديو

ياسمين صبرى تخطف الأنظار وترسل القبلات بمهرجان الجونة السينمائي

المخرج السوري طلال ديركي: ربنا يحمى مصر.. فيديو

رئيس مستقبل وطن يعلن ترشحه لرئاسة لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان

صدى البلد ينشر 40 صورة حصرية لكنوز الآثار المصرية في متحف اللوفر بباريس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنانات فضلن الفساتين اللامعة في ختام مهرجان الجونة.. ياسمين صبري الأبرز.. صور

حنان مطاوع وتميم وألفونس ضيوف منى الشاذلي الليلة.. صور

أحمد الفيشاوى وزوجته فى محاضرة أوين ويلسون بمهرجان الجونة.. صور

10 نجمات تألقن بالأحمر على الـRed Carpet بالجونة.. صور

شاهد.. ممثلة مصرية ترتدي ملابس من الأكياس البلاستيك خلال مهرجان الجونة

فيديو

تعليق زكريا ناصف على مغادرة أبو ريدة اجتماع الاتحاد الأفريقي.. فيديو
أمينة خليل: فيلم 122 كومبو
خالد الصاوي من مهرجان الجونة: إحنا جامدين أوي وسأعود للدراما
حفيد عبد الناصر: المخابرات الإسرائيلية لاحقتنا في يوغوسلافيا..فيديو
المخرج السوري طلال ديركي: ربنا يحمى مصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟