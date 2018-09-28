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أخبار البلد

إعدام 10 ملايين جرعة لقاحات دواجن

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 11:09 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
أعدمت سلطات الحجر البيطرى بمطار القاهرة الدولي، 10 ملايين جرعة لقاحات قادمة من كوريا الجنوبية، خاصة بالدواجن لعدم مطابقتها معمليا كانت قد وصلت لصالح إحدى الشركات المستوردة.

قالت مصادر بالمطار، إنه تم الإعدام بمعمل اللقاحات بالعباسية، وسط إجراءات خاصة مشددة تحت إشراف الحجر البيطرى برئاسة الدكتور صفوت مبارك، وذلك عقب التأكد من عدم مطابقة الشحنة للمواصفات المدونة في بيانات الاستيراد.

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