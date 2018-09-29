تعتبر طريقة عمل مكرونة نجرسكو من اصعب الأكلات التى يمكن أن تعديها ربة المنزل ،فإذا كنت من عشان المكرونة النجرسكو ولا تحترفين طريقة عملها يمكنك إتباع الشيف أميرة شنب خطوة بخطوة فى طريقة عمل المكرونة النجرسكو .



المقادير لعمل مكرونة نجرسكو :

شرائح مكرونة مسلوقة 6 صدور دجاج مقطعة شرائح ومسلوقة ملعقة كبيرة ثوم مفروم نصف كوب جبنة موتزريلا زيت ذرة ملح فلفل قرفة فلفل رومي مفروم البشاميل:زبدة دقيق لبن كريمة ملح فلفل قرفة جوزة الطيب .



طريقة عمل مكرونة نجرسكو :

* في حلة على النار توضع الدجاج مع الزبدة



* يضاف اليها ملح وفلفل وقرفة وثوم مفروم وتقلب على النار لتأخذ لون



* يضاف الفلفل الرومي المفروم



* يضاف الدقيق ويقلب جيدا حتى ينضج



* يضاف إليه اللبن ويقلب جيدا مع الكريمة اللباني والجبنة الموتزريلا



* يقلب حتى يثقل الخليط



* توضع في صينية وعليها رشة جبنة موتزريلا



* تدخل فرن ساخن