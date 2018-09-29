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فن

وفاء عامر: لم أوقع رسميًا على أي عمل درامى جديد

السبت 29/سبتمبر/2018 - 02:01 ص
صدى البلد
أحمد البهى
أكدت الفنانة وفاء عامر أن الأخبار التى إنتشرت مؤخرًا حول تعاقدها على عمل درامى جديد غير صحيح , مؤكدة أن ما تم نشره مجرد اجتهادات ولا تمت للواقع بصلة .

وتابعت " عامر " فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " : " انها تقراء حاليًا عدد من الأعمال الدرامية والتى يصل عددها إلى ثلاثة مسلسلات , من المقرر عرضهم خارج الماراثون الرمضانى , إلا أنها مازالت تدرس العروض حتى الآن ,ولم توقع ان تعطي رأيها بشكل رسمى فى اى منهما .

واضافت : ان ليس صحيح ما تردد حول تعاقدها بشكل رسمى على مسلسل " حبيبة " , الا ان من الأعمال التي تقوم بقراءتها , طالبة من مرددى تلك الشائعات عدم التبرع بنشر أخبار تؤكد تعاقدها على اى عمل .

واختتمت : انها من المقرر أن تحسم قرارها فى التوقيع على اى عمل الأعمال الثلاثة بعد عودتها من مهرجان الأسكندرية السينمائى.

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