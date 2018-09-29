وفاء عامر: لم أوقع رسميًا على أي عمل درامى جديد

أكدت الفنانة وفاء عامر أن الأخبار التى إنتشرت مؤخرًا حول تعاقدها على عمل درامى جديد غير صحيح , مؤكدة أن ما تم نشره مجرد اجتهادات ولا تمت للواقع بصلة .



وتابعت " عامر " فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " : " انها تقراء حاليًا عدد من الأعمال الدرامية والتى يصل عددها إلى ثلاثة مسلسلات , من المقرر عرضهم خارج الماراثون الرمضانى , إلا أنها مازالت تدرس العروض حتى الآن ,ولم توقع ان تعطي رأيها بشكل رسمى فى اى منهما .



واضافت : ان ليس صحيح ما تردد حول تعاقدها بشكل رسمى على مسلسل " حبيبة " , الا ان من الأعمال التي تقوم بقراءتها , طالبة من مرددى تلك الشائعات عدم التبرع بنشر أخبار تؤكد تعاقدها على اى عمل .



واختتمت : انها من المقرر أن تحسم قرارها فى التوقيع على اى عمل الأعمال الثلاثة بعد عودتها من مهرجان الأسكندرية السينمائى.