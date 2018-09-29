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ديني

حكم صلاة من قرأ الفاتحة باللغة الإنجليزية ..فيديو

السبت 29/سبتمبر/2018 - 01:40 ص
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، إن القرآن لا يقرأ إلا باللغة العربية، لأن هناك سرًا في عربيته والسر في علوم البيان والبدع والمعاني.

وأضاف عاشور خلال لقائه على فضائية"الناس" أنه لابد قراءة القرآن باللغة العربية، وقراءة الترجمة لمعانيه لامشكلة فيها، مشيرا إلى أن الفاتحة في الصلاة لايجوز قراءتها بغير العربية لأنها ركن ركين في الصلاة والنبي قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.

وتابع": لو هناك عذر على شخص أجنبي في دولة أجنبية عليه أن يتعلم الفاتحة فقط بالعربية، لأن السور التي تقرأ بعد الفاتحة سنة وليس فرضا.

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