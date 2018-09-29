بطريرك الكاثوليك يكرم القائمين علي مهرجان يا ابني اعطني قلبك.. صور

شارك البطريرك ابراهيم اسحق بطريرك الاسكندرية للأقباط الكاثوليك الاحتفال الخاص فى تكريم القائمين علي مهرجان "يا ابني اعطني قلبك " للأقباط الكاثوليك علي مستوي محافظات القاهرة و الاسماعيلية و الاسكندرية ، ومشاركة العديد من الكهنة، حيث جاء ذلك بكنيسة السيدة العذراء بالقللي.



وافتتح الاب يونان شحاتة مسئول المهرجان الحفل بالعرض المسرحي " ابن الحياة " لفريق تيك تاك المسرحي التابع لكنيسة العذراء بالزيتون للأقباط الكاثوليك.



وكرم البطريرك ابراهيم اسحق، القائمين علي تنفيذ المهرجان و المنظمين من كهنة و علمانيين و ايضا و الكنائس المستضيفة و اختتم اليوم بالتقاط بعض الصور التذكارية.