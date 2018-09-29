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أخبار البلد

بطريرك الكاثوليك يكرم القائمين علي مهرجان يا ابني اعطني قلبك.. صور

السبت 29/سبتمبر/2018 - 12:21 ص
صدى البلد
مايكل سمير
شارك البطريرك ابراهيم اسحق بطريرك الاسكندرية للأقباط الكاثوليك الاحتفال الخاص فى تكريم القائمين علي مهرجان "يا ابني اعطني قلبك " للأقباط الكاثوليك علي مستوي محافظات القاهرة و الاسماعيلية و الاسكندرية ، ومشاركة العديد من الكهنة، حيث جاء ذلك بكنيسة السيدة العذراء بالقللي.

وافتتح الاب يونان شحاتة مسئول المهرجان الحفل بالعرض المسرحي " ابن الحياة " لفريق تيك تاك المسرحي التابع لكنيسة العذراء بالزيتون للأقباط الكاثوليك.

وكرم البطريرك ابراهيم اسحق، القائمين علي تنفيذ المهرجان و المنظمين من كهنة و علمانيين و ايضا و الكنائس المستضيفة و اختتم اليوم بالتقاط بعض الصور التذكارية.
بطريرك الكاثوليك يكرم القائمين علي مهرجان يا ابني اعطني قلبك.. صور
بطريرك الكاثوليك يكرم القائمين علي مهرجان يا ابني اعطني قلبك.. صور
بطريرك الكاثوليك يكرم القائمين علي مهرجان يا ابني اعطني قلبك.. صور

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