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منوعات

اعتقال ثري عربي وزوجته بوحشية داخل متجر بريطاني بسبب زجاجات مياه..فيديو

السبت 29/سبتمبر/2018 - 04:00 ص
صدى البلد
أحمد شريف
كشف رجل أعمال عربي ، عن كيفية تعامل الشرطة البريطانية معه وزوجته بشكل غير آدمي بسبب شرائه زجاجات مياه من أحد المتاجر الشهيرة بمدينة مانشستر .

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، كشفت لقطات درامية رجل الأعمال وزوجته وهم يتم اعتقالهم بعد وقوع صدام ومشادة بينهم وبين موظفي سوبر ماركت عندما ذهب لدفع ثمن مشترياتهم.

وكان الزبائن يشهدون الواقعة بانتباه عندما كان رجل الأعمال وزوجته يصارعان على الأرض أثناء تكبيلهم، من قبل الشرطة داخل سوبر ماركت شهير في منطقة روتشديل بمدينة مانشستر .

وقال رجل الأعمال إن زوجته التي تعيش بصحة جيدة ، وهي أستاذة للرياضيات في مدرسة محلية ، تشرب لترين من المياه المعدنية في اليوم.

وأوضح حسين لصحيفة "ديلي ميل"، إن مديرة المتجر قالت له انه يشتري الكثير من زجاجات المياه المعدنية وهذا ليس عدل للزبائن الآخرين".

وفي إشارة إلى "الكابوس" الذي أدى إلى قضائه سبع ساعات في زنزانة تابعة للشرطة ، أضاف: "عندما كنت في نقطة الخروج ، تم فحص الكثير من الزجاجات وأنا على وشك السداد عندما جائت المديرة وقالت "لا يمكنك شراء تلك الزجاجات هذا الكثير، هذا غير عادل على العملاء الآخرين، "ليرد إنه لم يواجه أي مشكلة من قبل بخصوص هذا الشأن في مراكز التسوق بمدينته أولدهام، حيث لم يفهم ما المشكلة، لتتصل المديرة بالأمن في نهاية الأمر ، ويتم اعتقاله هو وزوجته بطريقة غير آدمية بحسب تعبيره.

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