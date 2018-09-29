الكابلز يسيطرون على السجادة الحمراء بختام الجونة السينمائي.. صور

سيطر الكابلز على الحفل الختامي للدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي الذي أقيم مساء اليوم الجمعة 28 سبتمبر، إذ حرص عدد من النجوم على اصطحاب أزواجهم على السجادة الحمراء لحضور فعاليات الحفل الختامي.



كان أبز الحضور الفنانة نجلاء بدر التي أثارت الجل أمام العدسات بعدما قامت بتقبيل زوجها أمام الكاميرات على طريقة الفنان أحمد الفيشاوي الذي قبل زوجته أمام الكاميرات أيضًا قبل أيام، فيما لم يتعمد أحمد الفيشاوي إفتعال أي شئ يثير به الجدل أمام الكاميرات.



وحضر أيضًا الفنان ماجد المصري بصحبة زوجت مروة أبو النصر إلى السجادة الحمراء، بإطلالة اعتمدت على الأناقة والبساطة في وقت واحد.



لفت المطرب أبو وزوجته الأنظار خلال حضورهما الحفل الختامي للدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي المقام حاليًا بالمدينة الساحلية على البحر الأحمر.



وحضر أبو وزوجته إلى السجادة الحمراء في ساعة مبكرة، واعتمدا في إطلالتهما على البساطة، ليجذبان الأنظار إليهما أمام عدسات المصورين.

