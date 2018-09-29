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أخبار العالم

بعد صحيفة الحياة.. دار الصياد اللبنانية توقف إصدار كافة مطبوعاتها

السبت 29/سبتمبر/2018 - 12:14 ص
دار الصياد اللبنانية
دار الصياد اللبنانية
رحيم يسري
أعلنت دار الصيّاد المالكة لصحيفة الأنوار اللبنانية، وعدد من المجلات الفنية والمنوعة، إيقاف إصداراتها بدءا من يوم الإثنين المقبل.

ونشرت صحيفة "الأنوار" في عددها الصادر اليوم الجمعة، "قررت دار الصياد أن تتوقف الأنوار عن الصدور اعتبارا من الإثنين المقبل، إضافة إلى توقف جميع المجلات الصادرة عن الدار".

وقالت الصحيفة التي تأسست في 1959 أن القرار بسبب "الخسائر المادية" التي يعلمها من يتابع أوضاع الصحف الحرة المستقلة.

يذكر أن دار الصياد أسسها الكاتب الصحفي سعيد فريحة، في 1943 وتصدر عنها حاليا 9 مطبوعات أبرزها صحيفة "الأنوار" ومجلة "الشبكة" الشهيرة المعنية بأخبار الفن والمجتمع والموضة.

يأتي ذلك القرار من دار الصياد بعد أشهر من إعلان صحيفة "الحياة" إغلاق مكتبها في بيروت لأسباب مادية أيضا، وفي 2016، أوقفت صحيفة السفير اللبنانية إصداراتها لنفس السبب أيضا.

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