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ديني

الأوقاف تطلق حملة بعنوان وطن بلا إدمان

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 11:39 م
صدى البلد
عمرو مصطفى
أطلق موقع الأوقاف الإلكتروني مبادرة توعوية تحت عنوان : ” وطن بلا إدمان ” قريبا ، يشارك فيه شباب علماء الوزارة من خلال الدروس والقوافل والندوات والنشر الإلكتروني والكلمات الموجهة.

وأكدت الوزارة أنه سيكون هناك تعاون مع كل المؤسسات التي ترغب في المشاركة في الحملة ، سواء أكانت مؤسسات ثقافية أم تعليمية أم مجتمعية أم إعلامية ، خدمة لديننا ووطننا وحفاظا على شبابنا وأبنائنا من اختطاف قوى الشر والضياع لهم.

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