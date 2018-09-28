الأوقاف تطلق حملة بعنوان وطن بلا إدمان

أطلق موقع الأوقاف الإلكتروني مبادرة توعوية تحت عنوان : ” وطن بلا إدمان ” قريبا ، يشارك فيه شباب علماء الوزارة من خلال الدروس والقوافل والندوات والنشر الإلكتروني والكلمات الموجهة.



وأكدت الوزارة أنه سيكون هناك تعاون مع كل المؤسسات التي ترغب في المشاركة في الحملة ، سواء أكانت مؤسسات ثقافية أم تعليمية أم مجتمعية أم إعلامية ، خدمة لديننا ووطننا وحفاظا على شبابنا وأبنائنا من اختطاف قوى الشر والضياع لهم.

