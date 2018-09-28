3 مصابين إثر إطلاق نار عشوائي بإحدى المدارس جنوب البرازيل

ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن ثلاثة طلاب أصيبوا بجروح بعدما فتح اثنان من الطلبة النار اليوم الجمعة بشكل عشوائي بإحدى المدارس جنوب شرقي البلاد.



وأوضحت الشبكة أن الحادث وقع في مدرسة "جواو مانويل موندريون" في مدينة ميديانيرا بولاية بارانا البرازيلية جنوب البلاد.



وأفادت شرطة الولاية بأن اثنين من الطلبة، يبلغان 15 عامًا، اندفعا داخل المدرسة وأطلقا النار على زملاءهما بشكل عشوائي، مشيرة إلى أنهما كانا مسلحين بمسدس وذخيرة وعدة متفجرات محلية الصنع. وأشارت الشبكة إلى أن طالبين آخرين كانا قد أصيبا بجروح طفيفة في ساقيهما خرجا من المستشفى بعدما تلقيا العلاج.



وأوضحت الشرطة أن طالبًا يبلغ من العمر 18 عامًا يعاني من حالة صحية خطيرة إثر إصابته في ظهره بالقرب من الحبل الشوكي جراء عملية إطلاق النار.



وعثرت الشرطة على المهاجمين بإحدى الفصول الدراسية واقتادتهما إلى الاحتجاز.



يُشار إلى أن المهاجمين قالا إنهما كانا ضحية لأعمال بلطجة ضدهما، حسبما ذكرت الشرطة البرازيلية.