بعد كارثة فيس بوك واختراق حسابات عشرات الملايين.. قرصان تايواني يتراجع عن الدخول لحساب مؤسس الموقع.. الشركة العملاقة تجند قراصنة وتمنحهم جوائز لكشف الثغرات الأمنية

خرق أمني خطير أثر على حسابات 50 مليون مستخدم

قرصان تايواني حصل على مكافأة من "فيس بوك" مقابل إلغاء اختراق حساب زوكربرج

الشركة العملاقة كافأت الباحث الأمني المصري محمد رمضان في 2014

انتقادات حادة لـ"فيس بوك" بعد رفضها مكافأة فلسطيني اخترق حساب زوكربرج

قالت شركة "فيس بوك" إنها اكتشفت "خرقًا أمنيًا خطيرًا"، أثر على حسابات 50 مليون مستخدم حول العالم.وأربك موقع التواصل الاجتماعي الأشهر عالميًا "فيس بوك" مستخدميه حول العالم، أمس، الجمعة، بعد أن قام بعملٍ غريب وغير مفهوم، بإغلاق جميع حسابات المستخدمين من الوسائط التي يستخدمونها.ونقلت شبكة "بي بي سي" عن بيان للشركة أن القراصنة المسئولين عن الاختراق استغلوا ثغرة موجودة في خاصية "view as" للسيطرة على حسابات عشرات الملايين من المستخدمين.وأضافت الشركة أنها أبلغت الشرطة عن عملية الاختراق، التي تسببت في خروج ملايين المستخدمين من حساباتهم أمس، حيث فوجئوا بطلب تسجيل الدخول من جديد عند فتح حساباتهم.وبحسب وكالة "بلومبرج"، كان قرصان إنترنت تايواني يُدعى تشانج شي يوان قد أعلن قبل أيام تحديًا مدهشًا، حيث قال إنه سيغلق حساب مارك زوكربرج، مؤسس موقع وشركة "فيس بوك"، وسيسجل عملية الاختراق عبر بث مباشر الأحد المقبل.وأعلن شي يوان أمس تراجعه عن خطته تلك، وقال: "ألغيت البث المباشر لعملية الاختراق وأبلغت فيس بوك بالثغرة التي كنت سأستغلها في عملية الاختراق، وسأقدم الدليل عليه بعدما أحصل على مكافأة من فيس بوك".وأضاف: "سيظل هناك الكثيرون ممن يشككون في قدراتي، حتى بعدما اكتشفت الكثير من الثغرات وحصلت على الكثير من المكافآت، ولا ينبغي أن أحاول إثبات نفسي بالعبث بحساب زوكربرج".وقالت وكالة "بلومبرج" إنه من المعتاد أن تكافئ الشركات الكبرى قراصنة الإنترنت المعروفون بلقب "ذوي القبعات البيضاء" (أي الذين لا يستخدمون القرصنة في عمليات إجرامية)، الذين يكشفون عن ثغرات في أنظمة تشغيلها الإلكترونية.وأوضحت الوكالة أن شي يوانج تعرض للملاحقة القضائية من جانب شركة للحافلات في تايوان، اخترق أنظمتها واشترى لنفسه تذكرة ركوب بمبلغ زهيد، كما يزعم هو أنه اخترق أنظمة شركات عملاقة مثل "أبل" و"تسلا".وترصد شركة "فيس بوك" بدورها مكافآت معتبرة لمن يكتشف ثغرات بموقعها الأشهر عالميًا.وهناك واقعة شهيرة عام 2011، قامت فيها الشركة بتعيين القرصان جورج هوتز، الذي كان متورطًا في قضية اختراق أنظمة شركة "سوني" العملاقة، وبالتحديد كشف أسرار ألعاب "البلاي ستيشن" الخاصة بالشركة، كما اخترق نظام "آي فون" المملوك لشركة "أبل" وجعله متاحًا للاستخدام على أجهزة أخرى غير أجهزة الشركة.وجاء تعيين هوتز في شركة "فيس بوك" عام 2011 بعد أسابيع من تسوية قضيته مع شركة "سوني"، تلك القضية التي أغضبت العديد من قراصنة الإنترنت المعجبين بهوتز، ما دفعهم لشن هجمات إلكترونية على أنظمة شركة "سوني"، كبدتها خسائر بعشرات الملايين من الدولارات.ولم تكشف شركة "فيس بوك" في حينه عن المهمة التي ستُسند إلى هوتز، وإن ثارت تكهنات بشأن تكليفه بتصميم نظام للحماية من الاختراق، أو تصميم تطبيق منافس لتطبيق "آب ستور" المملوك لشركة "أبل" والخاص بتنزيل البرامج من الإنترنت.لكن في واقعة أخرى، رفضت "فيس بوك" عام 2013 منح مكافأة لقرصان إنترنت فلسطيني يُدعى خليل شريتح، اخترق حساب مارك زوكربرج نفسه، وكشف ثغرة تتيح للمستخدمين الكتابة على الصفحات الخاصة بمستخدمين آخرين.وانتقد مارك مايفريت، مدير شركة "بيوند تراست" لأنظمة الحماية، قرار "فيس بوك" الامتناع عن مكافأة شريتح، والذي يخالف برنامج مكافآت الثغرات الذي وضعته الشركة ذاتها.وجمع مايفريت من قراصنة إنترنت معجبين بشريتح مكافأة مالية بقيمة 10 آلاف دولار، ساهم هو فيها بمبلغ ألفي دولار، ومنحها لشريتح، تعبيرًا عن الإعجاب بدقة عمله، بعدما اكتشف أنه يعمل من فلسطين على جهاز حاسب محمول "لاب توب" قديم ومتهالك.وكان شريتح أرسل رسالة إلى الفريق الأمني العامل بشركة "فيس بوك" لإبلاغهم بشأن الثغرة التي اكتشفها، لكن الفريق رفض رسالته، فكتب منشورًا على حساب زوكربرج شخصيًا شرح فيه الأمر، واعتذر في نهايته عن اختراق خصوصية مؤسس الشركة العملاقة.وبعدها نشرت "فيس بوك" رسالة، اعتذرت فيها لشريتح عن تسرع الفريق الأمني في رفض رسالته، وإن لم تقرر منحه المكافأة المالية المنصوص عليها في برنامج مكافآت الثغرات الخاص بها، الأمر الذي أثار انتقادات العديد من متابعي وقراصنة الإنترنت، الذين عابوا على الشركة العملاقة اعتمادها معايير مزدوجة.وفي مايو 2014، اكتشف باحث أمني مصري ثغرة تتيح له اختراق أحد الخوادم الخاصة بشبكة "فيس بوك" الاجتماعية والاتصال به، مستخدمًا ملفًا مصممًا عبر برنامج تحرير النصوص "مايكروسوفت أوفيس وورد".وقالت صحيفة "الإمارات اليوم" إن "فيس بوك" سدت الثغرة الأمنية الخطيرة، وكافأت الباحث الأمني المصري محمد رمضان بمبلغ 6300 دولار (23 ألف درهم)، ضمن برنامج «مكافآت الثغرات»، وهو الباحث الذي تم إدراجه بقائمة شرف «القراصنة الأخلاقيين» الخاصة بالشبكة لعام 2014.وأوضح الباحث الأمني محمد رمضان أن الثغرة تتيح له اختراق الخادم الخاص برفع ملفات السير الذاتية إلى شركة «فيس بوك»، وذلك عبر رفع ملف «وورد» يحتوي على «كود» خبيث بصفحة الوظائف التابعة للشبكة الاجتماعية.