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فن

للمرة الثانية.. شيرين رضا تلتقي عمرو دياب بعد الطلاق.. صور

السبت 29/سبتمبر/2018 - 01:26 ص
صدى البلد
سعيد فراج
تداول عدد كبير من جمهور الفنان عمرو دياب، عدة صور من حفلته الخاصة التي أقامها أمس بالجونة، على هامش فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي، الذي حضره عدد من نجوم الفن.

وكانت الفنانة شيرين رضا زوجة عمرو دياب الأولى أحد هؤلاء الفنانين الذي حضرو الحفل، الذي كان بينهم أيضًا الفنانة دينا الشربيني، وأخرون.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تلتقي بها الفنانة شيرين رضا بـ عمرو دياب بعد الطلاق الذي وقع بينهما منذ سنوات طويلة، إذ التقت «شيرين» به علنًا في حفل عيد ميلاده العام الماضي، والتقطت مع صورة تذكارية.

يذكر أن عمرو دياب وشيرين رضا انفصلا في تسعينات القرن الماضي، بعد زواج لم يستمر كثيرًا، ولهما ابنة واحدة هي «نور»، الأبنة الكبر للهضبة.
للمرة الثانية.. شيرين رضا تلتقي عمرو دياب بعد الطلاق.. صور
للمرة الثانية.. شيرين رضا تلتقي عمرو دياب بعد الطلاق.. صور

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