برلماني: السيسي وضع جميع الدول أمام مسؤوليتها

قال خالد عبد العزيز فهمي وكيل لجنة افسكان بالبرلمان، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة بولاية نيويورك الأمريكية، شهدت اختلافا وتميزا على كافة المستويات.



وأضاف عبد العزيز أن مصر ظهرت فى موقف أقوى أمام دول العالم، لافتا إلى أن الرئيس السيسى فى كلمته وضع جميع الدول أمام مسئوليتها.



وأشار عبد العزيز إلى أن السيسى لديه توجه واضح لتحقيق فائدة اقتصادية حقيقية من مشاركته فى هذه الدورة، ويساعده فى ذلك نجاح المراحل الثلاث الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى وشهادة جميع المؤسسات الدولية بتحسن مناخ الاقتصاد والاستثمار فى مصر.



وتابع وكيل لجنة الإسكان أن المشاركة فى هذه الدورة من الجمعية العامة للأمم المتحدة تم الإعداد لها بشكل جيد، وهو ما ظهر فى لعب كافة الوفود المصرية المشاركة دورًا متميزًا، سواء فيما يتعلق بتوضيح الأمور المغلوطة والشائعات التى يتم إطلاقها حول الأوضاع فى بعض الملفات وبالتحديد ملف حقوق الإنسان، وكذلك فى الإعداد للاستفادة القوية من هذه المشاركة فى جذب الاستثمارات الخارجية .



ولفت إلى أن المدقق فى مشاركات مصر فى الدورات السابقة سيجد أن القيادة السياسية انتقلت من مرحلة توضيح وشرح الأوضاع داخل مصر ، إلى مرحلة الحديث عن البناء والإصلاح الاقتصادى والسياسى الذى تم تحقيقه.