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طريقة عمل روال الدجاج المحشي بالسبانخ والجبن الموتزريلا

السبت 29/سبتمبر/2018 - 04:00 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تعتبر طريقة عمل روال الدجاج المحشي بالسبانخ والجبن الموتزاريلا ،فى الماضي تقتصر على المطاعم فقط و الفنادق ،ولكن الآن يمكنك التعرف على طريقة عمل روال الدجاج المحشى بالسبانخ و الجبن الموتزريلا فى المنزل مع الشيف رضوى الشربيني .

المقادير لعمل رول الدجاج المحشي بالسبانخ والجبن الموتزاريلا :
ربع كيلو صدور دجاج كاملة زيت زيتون 150 جرام جبنة موتزاريلا حزمة كزبرة خضراء كزبرة خضراء كزبرة جافة ثوم مفروم بصل ملح فلفل دقيق .

طريقة عمل رول الدجاج المحشي بالسبانخ والجبن الموتزاريلا :
الحشوة رول الدجاج :
* يشوح الثوم المفروم مع السبانخ وزيت الزيتون والملح والفلفل

* بعد رفع الخليط عن النار نتركه ليهدأ ثم نضيف الجبنة الموتزاريلا

طريقة تحضير الدجاج لعمل رول الدجاج المحشي بالسبانخ والجبن الموتزاريلا:

* نبدأ بقطع الدجاج نصفين دون فصلهما لنتمكن من الحشو

* تسخن الطاسة جيدًا بقليل من الزيت

* يشوح الدجاج ثم تضاف إليه الكزبرة الجافة والكزبرة الطازجة ويترك حتى يدخل في السواء.

الصوص لعمل روال الدجاج المحشي بالسبانخ والجبن الموتزريلا :

* نمزج الدقيق مع الحليب ومثلث من الجبنة الريكفورد والملح والفلفل ثم يضاف إلى الدجاج.

* ترفع الأكلة عن النار وتقدم ساخنة.

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طريقة عمل روال الدجاج المحشي بالسبانخ والجبن الموتزريلا
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