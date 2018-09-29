طريقة عمل روال الدجاج المحشي بالسبانخ والجبن الموتزريلا

تعتبر طريقة عمل روال الدجاج المحشي بالسبانخ والجبن الموتزاريلا ،فى الماضي تقتصر على المطاعم فقط و الفنادق ،ولكن الآن يمكنك التعرف على طريقة عمل روال الدجاج المحشى بالسبانخ و الجبن الموتزريلا فى المنزل مع الشيف رضوى الشربيني .



المقادير لعمل رول الدجاج المحشي بالسبانخ والجبن الموتزاريلا :

ربع كيلو صدور دجاج كاملة زيت زيتون 150 جرام جبنة موتزاريلا حزمة كزبرة خضراء كزبرة خضراء كزبرة جافة ثوم مفروم بصل ملح فلفل دقيق .



طريقة عمل رول الدجاج المحشي بالسبانخ والجبن الموتزاريلا :

الحشوة رول الدجاج :

* يشوح الثوم المفروم مع السبانخ وزيت الزيتون والملح والفلفل



* بعد رفع الخليط عن النار نتركه ليهدأ ثم نضيف الجبنة الموتزاريلا



طريقة تحضير الدجاج لعمل رول الدجاج المحشي بالسبانخ والجبن الموتزاريلا:



* نبدأ بقطع الدجاج نصفين دون فصلهما لنتمكن من الحشو



* تسخن الطاسة جيدًا بقليل من الزيت



* يشوح الدجاج ثم تضاف إليه الكزبرة الجافة والكزبرة الطازجة ويترك حتى يدخل في السواء.



الصوص لعمل روال الدجاج المحشي بالسبانخ والجبن الموتزريلا :



* نمزج الدقيق مع الحليب ومثلث من الجبنة الريكفورد والملح والفلفل ثم يضاف إلى الدجاج.



* ترفع الأكلة عن النار وتقدم ساخنة.