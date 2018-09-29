طريقة عمل روال الدجاج المحشي بالسبانخ والجبن الموتزريلا

تعتبر طريقة عمل روال الدجاج المحشي بالسبانخ والجبن الموتزاريلا ،فى الماضي تقتصر على المطاعم فقط و الفنادق ،ولكن الآن يمكنك التعرف على طريقة عمل روال الدجاج المحشى بالسبانخ و الجبن الموتزريلا فى المنزل مع الشيف رضوى الشربيني .
المقادير لعمل رول الدجاج المحشي بالسبانخ والجبن الموتزاريلا :
ربع كيلو صدور دجاج كاملة زيت زيتون 150 جرام جبنة موتزاريلا حزمة كزبرة خضراء كزبرة خضراء كزبرة جافة ثوم مفروم بصل ملح فلفل دقيق .
طريقة عمل رول الدجاج المحشي بالسبانخ والجبن الموتزاريلا :
الحشوة رول الدجاج :
* يشوح الثوم المفروم مع السبانخ وزيت الزيتون والملح والفلفل
* بعد رفع الخليط عن النار نتركه ليهدأ ثم نضيف الجبنة الموتزاريلا
طريقة تحضير الدجاج لعمل رول الدجاج المحشي بالسبانخ والجبن الموتزاريلا:
* نبدأ بقطع الدجاج نصفين دون فصلهما لنتمكن من الحشو
* تسخن الطاسة جيدًا بقليل من الزيت
* يشوح الدجاج ثم تضاف إليه الكزبرة الجافة والكزبرة الطازجة ويترك حتى يدخل في السواء.
الصوص لعمل روال الدجاج المحشي بالسبانخ والجبن الموتزريلا :
* نمزج الدقيق مع الحليب ومثلث من الجبنة الريكفورد والملح والفلفل ثم يضاف إلى الدجاج.
* ترفع الأكلة عن النار وتقدم ساخنة.
المقادير لعمل رول الدجاج المحشي بالسبانخ والجبن الموتزاريلا :
ربع كيلو صدور دجاج كاملة زيت زيتون 150 جرام جبنة موتزاريلا حزمة كزبرة خضراء كزبرة خضراء كزبرة جافة ثوم مفروم بصل ملح فلفل دقيق .
طريقة عمل رول الدجاج المحشي بالسبانخ والجبن الموتزاريلا :
الحشوة رول الدجاج :
* يشوح الثوم المفروم مع السبانخ وزيت الزيتون والملح والفلفل
* بعد رفع الخليط عن النار نتركه ليهدأ ثم نضيف الجبنة الموتزاريلا
طريقة تحضير الدجاج لعمل رول الدجاج المحشي بالسبانخ والجبن الموتزاريلا:
* نبدأ بقطع الدجاج نصفين دون فصلهما لنتمكن من الحشو
* تسخن الطاسة جيدًا بقليل من الزيت
* يشوح الدجاج ثم تضاف إليه الكزبرة الجافة والكزبرة الطازجة ويترك حتى يدخل في السواء.
الصوص لعمل روال الدجاج المحشي بالسبانخ والجبن الموتزريلا :
* نمزج الدقيق مع الحليب ومثلث من الجبنة الريكفورد والملح والفلفل ثم يضاف إلى الدجاج.
* ترفع الأكلة عن النار وتقدم ساخنة.