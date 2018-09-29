اكتشف علاقة فقدان وزن الطفل بالدراسة

كشفت دراسة نشرها موقع "healthline" الطبي أن بعض الأطفال يتعرضون لانخفاض الوزن خلال فترة الدراسة، بينما يزداد وزنهم بشكل ملحوظ قد يصل إلى البدانة خلال فترة الإجازة.



ولفتت الدراسة التي أجريت على عدد من الأطفال خلال ثلاثة أعوام، إلى أن سبب زيادة الوزن خلال فصل الصيف هو قدرة الطفل على تناول الطعام في أي وقت على عكس أيام الدراسة التي تكون وجباته فيها أكثر تنظيمًا.



فالطفل خلال فصل الصيف يكون قادرا على الوصول إلى الثلاجة بكل سهولة، كما يمكنه شراء كميات كبيرة من الوجبات الخفيفة التي تحتوي على سعرات حرارية كبيرة.



ولفتت إلى أن أغلب الأطفال لا يؤدون أي نشاط بدني خلال فترة الصيف على عكس الوقت الذي يقضوه في المدرسة والذي يكون في الغالب مليء بالحركة.



الوزن الزائد عند الأطفال

استضافت الإعلامية رضوى الشربيني ،خبيرة التغذية سالي محيي للحديث عن علاقة فقدان الوزن بالدراسة وطرق التخلص من الكرش والوزن الزائد عند الأطفال.



ونصحت سالي محيي الأمهات اللاتي يعاني أطفالهن من الكرش بضرورة ممارستهم الرياضات التي تقوي عضلات البعض، والتي يسبب ضعفها هي بالذات بظهور الكرش.



وتابعت أن الأطفال الذين لا يستطيعون ممارسة الرياضة خارج المنزل يمكنهم ممارسة بعض التمارين الرياضية المنزلية بالإضافة إلى تقليل كميات الطعام التي يتناولونها.



وعن علاقة الدراسة بخسارة الأطفال لوزنهم أكدت محيي على أن بعض الأطفال تكون لديهم معدلات حرق عالية خلال فترة الدراسة بسبب الحركة المستمرة التي يقومون بها، وبالتالي يحدث لهم فقدان كبير للوزن.