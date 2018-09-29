نصائح لحماية حسابات فيس بوك من الاختراق..فيديو

طالب وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، بضرورة ربط حساب الفيس بوك برقم تليفون للحصول على كود ليتم فتح الاكونت من خلال كود يصل على رقم الهاتف، وضرورة عدم فتح الرابط من أي شخص.



وأشار حجاج إلى أن 50 مليون مستخدم للفيس بوك تم اختراق حساباتهم واستهدافهم.



وأضاف "حجاج" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع الإعلامي سعيد حساسين: "الثغرة عبارة عن استغلال الحسابات عبر خاصية view as""، ولكن الفيس بوك قام بعمل تحديثات لتأمين الحسابات.



