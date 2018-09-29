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ويزنر: ترامب يدرك أهمية مصر ودور السيسي في المنطقة.. فيديو

السبت 29/سبتمبر/2018 - 01:14 ص
الرئيس السيسي ونظيره
الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي
هاني حسين
قال فرانك ويزنر سفير الولايات المتحدة الأمريكية السابق في القاهرة، إنه من الضروري أن تكون العلاقات الأمريكية المصرية قوية، موضحا أن قوة مصر تصب في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف" ويزنر" في تصريحاته التليفزيونية مع الإعلامي عمرو خليل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي أذاعها برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، قائلا: "هناك مجال لإعادة بناء العلاقة القوية بين مصر وأمريكا في الوقت الحالي".

وتابع: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرك أهمية مصر ويدرك دور الرئيس السيسي في المنطقة.

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