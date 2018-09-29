سيلفستر ستالون: شرف لي الحصول على جائزة الإبداع بمهرجان الجونة السينمائي

أعرب الفنان العالمي سيلفستر ستالون، عن سعادته الغامرة لتسلمه جائزة الإبداع السينمائي بمهرجان الجونة السينمائي، معقبا: "من الرائع للغاية أن أكون هنا.. اسم مصر له سحر كبير.. شرف لي الحصول على هذه الجائزة".



وتابع خلال كلمته بعد استلام الجائزة: "هذه أول مرة لي هنا وأقولها بطريقة صديقي أرنولد شوارزنيجر: سأعود مرة أخرى".



وتختتم الليلة فعاليات المهرجان الليلة، واستضاف المهرجان 150 نجما عربيا وعالميا، وتنافس على جوائز المهرجان هذا العام 50 فيلمًا، موزعة على مسابقاته الثلاث، 15 منها في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و12 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة.